«الداخلية» تكشف جبروت امرأة أجنبية بـ6 أكتوبر.. وتستجيب لاستغاثة المجني عليه (التفاصيل)

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كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة بقيامها بإشعال النيران في بوابة العقار محل سكنه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبة الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات «الفيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من سيدة بعد قيامها بإضرام النيران بالبوابة الخاصة بلعقار محل سكنه في منطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص البلاغات لكشف ملابسات الفيديو تبني عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، فقامت الأجهزة الأمنية وبتكثيف تحرياتها التي أسفرت عن تحديد القائم بنشر الفيديو الاستغاثة وتبين أنه صاحب مكتب عقارات ومقيم في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة سيدة «تحمل جنسية إحدى الدول» وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه لتكرار ترددها على العقار محل سكنه لاستخدام المياه أثناء ترددها على المنطقة المشار إليها لإنهاء بعض مصالحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وإخطار جهات التحقيق.