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تقلبات الجو وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 2 نوفمبر

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تقلبات الجو وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 2 نوفمبر تقلبات الجو وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 2 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 28 أكتوبر إلى الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، حيث يسود يومي الخميس والجمعة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة 20-30%، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطف متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30%-40% تقريباً وذلك يوم الجمعة،

واعتباراً من يوم السبت تحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وذلك ما يلي:

* السبت والأحد:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 50-60% تقريباً.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريباً.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 28 أكتوبر إلى الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

المصرى اليوم

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