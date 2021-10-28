حمادة أنور: ديانج يستحق الطرد المباشر.. والأهلي مش مستني مجاملة من الحكام

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يرى حماده أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن المالي اليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان يستحق الطرد المباشر خلال مباراة الإسماعيلي.

وتعرض أليو ديانج، للطرد في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف مع لاعب الإسماعيلي محمد الشامي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«عندي علامة استفهام حول طرد ديانج، الكرة تستحق الطرد المباشرة وفقًا لأنها لعبة خطر جدًا».

وأضاف:«لو محمد عادل، اعطى الانذار الثاني ثم طرد، يبقى انت بتعمل حسابات لكي يستطيع اللاعب المشاركة في مباراة الزمالك»، مضيفًا :«ديانج، لو حصل على طرد مباشر، سيتم إيقافه مباراتين وبالتالي لن يستطيع المشاركة في مباراة القمة».



وتابع :«لو محمد عادل، لم ير خطورة الكرة، كان يجب أن يستدعيه الفار، لكي يلغي الانذار ويعطيه طرد مباشر، لأنه من الممكن أن يرى الكرة في التليفزيون عكس الملعب».

وأكمل :«أتمنى أن ينسى الحكام ألوان الأندية، لكي يحصل كل نادي على حقه، وهذا سواء على الزمالك أو الأهلي»، مؤكدًا:«الأهلي والزمالك، لا ينتظران أي مجاملة من الحكام».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.