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بازوكا يفتح النار على اللجنة الفنية للإسماعيلي بعد رباعية الأهلي

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بازوكا يفتح النار على اللجنة الفنية للإسماعيلي بعد رباعية الأهلي بازوكا يفتح النار على اللجنة الفنية للإسماعيلي بعد رباعية الأهلي

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وجه سيد عبدالرازق «بازوكا» نجم الإسماعيلي الأسبق انتقادات حادة للجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة التي أعلنت مؤخراً انتهاء مهمتها.

وقال بازوكا عبر برنامج البريمو :«ماذا قدمت اللجنة الفنية بعد انتقالات يناير الماضي؟ ولماذا ظلت صامتة أمام عدم تدعيم الإدارة للفريق بصفقات مميزة بعد رحيل عدة لاعبين».

وأضاف:«اللجنة كان عليها الاستقالة في ظل عدم وجود موارد مالية ودعم للصفقات الجديدة لضم لاعبين مميزين قادرين على تعويض رحيل فخر الدين بن يوسف وحسين السيد ومحمد حسن وغيرهم من اللاعبين الراحلين».

المصرى اليوم

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