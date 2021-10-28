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لـ«الطفل المعجزة»: ربنا يحميك.. وحفظ القرآن جميل ومهم

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السيسي لـ«الطفل المعجزة»: ربنا يحميك.. وحفظ القرآن جميل ومهم لـ«الطفل المعجزة»: ربنا يحميك.. وحفظ القرآن جميل ومهم

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هنأ الرئيس عبدالفتاح ، الطفل أحمد على حفظه للقرآن الكريم.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في ، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، «أسجل تقديري للنماذج الإيجابية في مصر»، موجهًا حديثه للطفل، قائلا : «ربنا يحميك.. وحفظ القرآن الكريم جميل ومهم.. والفهم كمان جميل».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي : «حبيت أعمل مداخلة عشان كل اللي بيسمعنا دلوقت يعرف أهمية اللغة العربية، وأطالب كل أسرة بالانتباه إلى ملكات أبنائهم وتنميتها ودعمها»، معربًا عن تقديره للطفل أحمد المعجزة، قائلًا: «أنا زي جدك يا أحمد».

وأضاف السيسي: «أنا بدعوك لقراءة القرآن الكريم وتلاوته أمامنا في أول افتتاح قادم.. أنا بستأذن الوالد في أن أحمد يكون الشيخ بتاعنا في أول افتتاح».

المصرى اليوم

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