★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل أحمد على حفظه للقرآن الكريم.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، «أسجل تقديري للنماذج الإيجابية في مصر»، موجهًا حديثه للطفل، قائلا : «ربنا يحميك.. وحفظ القرآن الكريم جميل ومهم.. والفهم كمان جميل».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي : «حبيت أعمل مداخلة عشان كل اللي بيسمعنا دلوقت يعرف أهمية اللغة العربية، وأطالب كل أسرة بالانتباه إلى ملكات أبنائهم وتنميتها ودعمها»، معربًا عن تقديره للطفل أحمد المعجزة، قائلًا: «أنا زي جدك يا أحمد».

وأضاف السيسي: «أنا بدعوك لقراءة القرآن الكريم وتلاوته أمامنا في أول افتتاح قادم.. أنا بستأذن الوالد في أن أحمد يكون الشيخ بتاعنا في أول افتتاح».