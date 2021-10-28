«50 قرشًَا بدل جنيه».. المخابز الأفرنجية تتراجع عن رفع سعر رغيف الفينو في الشرقية

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تراجعت المخابز الأفرنجية عن رفع سعر رغيف الخبز الفينو إلى جنيه واحد الأيام الماضية، لتطرح المخابز السياحية مرة أخرى الرغيف بـ٥٠ قرشا أمام المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يترك المواطن فريسة لأي إستغلال، وأنه متواصل في محاربته الغلاء ورفع أسعار السلع الغذائية بشكل غير قانوني.

وقال المحافظ: «لن أتواني لحظة في الحفاظ على الإستقرار السعري للسلع داخل المحافظة، ولن أترك المواطن يُضر في قوت يومه حتى يستطيع الوفاء بمتطلبات أسرته اليومية»، مشيرا إلى أنه «دائم الإطلاع على مشكلات المواطنين وشكواهم، لتقديم الحلول الفورية لها واتخاذ القرارات المناسبة لإنهائها».

يذكر أن محافظ الشرقية كلف أحمد إبراهيم سالم، مدير مجمع المخابز الآلية والنصف آلية التابع لديوان عام المحافظة، بإنتاج رغيف فينو عالي الجودة والمواصفات وبسعر ٤٠ قرشاً للرغيف وطرحه في مركز بلبيس لحل الأزمة التي تعرض لها المواطنون من أصحاب المخابز السياحية ،ورفعهم سعر رغيف الفينو إلى جنيه بدلاً من ٥٠ قرشاً، ليصل إجمالي ما تم إنتاجه وطرحه من خبز فينو على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مركز ومدينة بلبيس إلى ٨٠ ألف رغيف فينو.