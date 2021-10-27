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"الحياة الفطرية" ينشر صورة لوعول أطلقها العام الماضي وتكيَّفت مع البيئة

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مشهد يؤكد نجاح المركز في إعادة توطين الكائنات الفطرية المهدَّدة بالانقراض

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على حسابه في "تويتر" صورة لوعول، أطلقها العام الماضي، وتكيَّفت مع البيئة؛ لتؤكد نجاح المركز في إعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

وقال المركز: "‏مشهد بديع، نستحق أن نراه.. وعول أطلقها المركز العام الماضي، تكيَّفت مع بيئتها؛ لتكتمل الصورة؛ وتصبح أجمل".

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أوضح اليوم أن ‏إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهدَّدة بالانقراض يُعتبران ضمن إحدى مبادرات المركز لاستعادة النُّظم الأحيائية، وتحقيق استدامتها.

وأشار المركز إلى أنه تم إطلاق وإعادة توطين 680 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض خلال 2020 - 2021م. وشمل الإطلاق 15 منطقة ما بين المحميات الطبيعية والمتنزهات.

وتابع: "البدء في إكثار طيور الحبارى منذ 1986م، بمتوسط إنتاج 200 فرخ سنويًّا، وبلغ الإنتاج أكثر من 800 فرخ بنسبة زيادة 225 % في 2021م".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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