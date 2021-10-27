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"لوسيد" تعلن عن وضع معايير جديدة في النطاق والكفاءة للسيارات الكهربائية

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"لوسيد" تعلن عن وضع معايير جديدة في النطاق والكفاءة للسيارات الكهربائية "لوسيد" تعلن عن وضع معايير جديدة في النطاق والكفاءة للسيارات الكهربائية
دعت المجموعة الأولى من حاملي حجزDream Edition للاستلام السبت المقبل

عبدالملك سرور– سبق: أعلنت مجموعة Lucid Group، اليوم الأربعاء، عن عمليات تسليم أولية للعملاء لإصدارات إطلاق Dream Edition من Lucid Air ، والتي تضع معايير جديدة في النطاق والكفاءة للسيارات الكهربائية.

وتفصيلاً، تمت دعوة المجموعة الأولى من حاملي حجزDream Edition لاستلام سياراتهم يوم السبت المقبل 30 أكتوبر، وستتم مشاركة أبرز الملامح على قنوات Lucid على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي حدث Dream Delivery في أعقاب بدء إنتاج الشركة الشهر الماضي في مصنع Lucid في أريزونا، وهو أول مصنع جديد مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

وتم تجهيز جميع طرازات Dream Edition بإصدار خاص بقوة 118 كيلو وات في الساعة من حزمة بطارية Lucid طويلة المدى، والتي تضم 22 وحدة بإجمالي 6600 خلية أسطوانية، وتحقق مجموعة Dream Edition ما يقدر بـ 520 ميلاً بشحنة واحدة وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA)، مما يجعلها أطول مدى لأي سيارة كهربائية مصنفة من قِبل المؤسسة.

وفي هذا الصدد، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، Lucid Group: "لقد كان إنشاء Lucid Air عملاً رائعًا حقًا، حيث تمثل عمليات التسليم للعملاء تتويجًا لسنوات من الجهد المبذول من قِبل فريق Lucid بأكمله"، "لذلك أنا متحمس حقًا لتسليم المفاتيح لعملائنا الأعزاء الأوائل ومرافقتهم في رحلة افتتاحية عبر ريف كاليفورنيا الشهير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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