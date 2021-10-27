"التجمع الصحي": إغلاق مستشفى وادي الفرع وتحويله إلى "طوارئ".. شائعة

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أكد أنه ليس هناك خطة لوقف أي مستشفيات بالمدينة المنورة

أكد التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن إغلاق مستشفى وادي الفرع وتحويله إلى طوارئ مجرد شائعة؛ وذلك تعليقًا على ما يتم تداوله عن تقليص عدد من العيادات والأسرَّة في مستشفى محافظة وادي الفرع، وتحويله إلى قسم الطوارئ وبعض العيادات المهمة.

ونفى "التجمع الصحي" لـ"سبق" ما أُشيع حول إغلاق مستشفى وادي الفرع العام وتحويله إلى طوارئ مشيرًا إلى أنه توجد دراسة تشمل جميع مستشفيات السعودية موزعة حسب المناطق بهدف إيجاد الطرق المثلى لاستخدام المرافق الصحية، والسعي لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمستفيدين في أقرب نقطة، وبأفضل جودة باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد التجمع الصحي أنه ليس هناك خطة لإغلاق أي مستشفيات بالمنطقة.

يُشار إلى أن مستشفى محافظة وادي الفرع مرجع لعدد من القرى والمراكز الصحية؛ إذ إن أكثر سكانها من كبار السن الذين لا يستطيعون التنقل إلى المدن، وأملهم كبير في الله ثم في التجمع الصحي بالمدينة المنورة بأكمل العيادات كافة، وجلب أطباء استشاريين، وإصلاح ثلاجة الموتى، وتوفير أجهزة الأشعة.