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هدف لاعب الهلال "فييتو" يفوز بجائزة الأجمل

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هدف لاعب الهلال "فييتو" يفوز بجائزة الأجمل هدف لاعب الهلال "فييتو" يفوز بجائزة الأجمل
في الجولة 9 من دوري المحترفين

هدف لاعب الهلال

حصل هدف الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال بمرمى الرائد على جائزة أجمل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف لوسيانو فييتو على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع لأجمل أهداف الجولة.
يُشار إلى أن فييتو سجل هدفين في المباراة بالدقائق (53-61) على التوالي قاد بهما فريقه نحو انتصاره الرابع في المسابقة من 7 مباريات حيث ما زال الهلال يملك لقاءين مؤجلين أمام الفيحاء والنصر.
وحصل هدف النجم الأرجنتيني الثاني على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 39،3 % من أصوات المصوتين في الاستفتاء والبالغ عددهم (17,508) صوت متقدمًا على هدف يحيى الشهري لاعب الرائد بمرمى الهلال والذي حل ثانيًا بـ 37،1 % من الأصوات فيما حل هدف سميحان النابت لاعب التعاون بمرمى الفيصلي على المرتبة الثالثة بنسبة 23،7 ٪ من الأصوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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