مجلس الفيفا يوصي بإتباع قاعدة التبديلات الخمسة بشكل دائم

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حث مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المسؤول عن سن تشريعات اللعبة بالسماح لمنظمي المسابقة بإشراك الأندية خمسة تبديلات في المباراة الواحدة.

وقال مجلس الفيفا وهيئات كرة القدم والاستشارات الفنية إن قرار تنفيذ القاعدة يعود لمنظمي المسابقة.

وبدأت هذه القاعدة المؤقتة لأول مرة في مايو ايار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 للسماح للأندية باستخدام خمسة لاعبين كبدلاء في المباراة الواحدة بدلا من ثلاثة للحفاظ على سلامة اللاعبين وسط جدول مزدحم بالمباريات.

وأيدت الهيئات اقتراحا لتعديل قوانين اللعبة لجعل الخيار دائما بعد «مطالبات عدة» من الاتحادات المحلية وروابط الدوري وكافة الأطراف المعنية.

وفي مايو منح مجلس الفيفا منظمي المسابقة خيار السماح للأندية باستمرار استخدام خمسة تبديلات في المباراة حتى نهاية 2022.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الوحيد بين البطولات المحلية الكبرى في القارة الذي عاد إلى التبديلات الثلاثة في موسم 2020-2021 رغم إعراب بعض المدربين مثل يورجن كلوب وبيب جوارديولا عن مخاوفهم بشأن إرهاق اللاعبين.