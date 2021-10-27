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موقف محمد صلاح يتضح أكثر.. التسريبات النهائية للفائز بالكرة الذهبية 2021 وباقي المرشحين

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موقف محمد صلاح يتضح أكثر.. التسريبات النهائية للفائز بالكرة الذهبية 2021 وباقي المرشحين موقف محمد صلاح يتضح أكثر.. التسريبات النهائية للفائز بالكرة الذهبية 2021 وباقي المرشحين

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أعلنت إحدى أكبر شركات المراهنات وهي شركة سكاي بت على توقعات الترتيب النهائي للجائزة بعد أن انتهى الاثنين الماضي موعد التصويت على 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» كل عام لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وتعد جائزة الكرة الذهبية هي أقوى الجوائز المرموقة في مجال كرة القدم حول العالم، ولم تقدم الجائزة العام الماضي بسبب ظروف جائحة ، والتي تسببت في إيقاف وإلغاء بعض الدوريات.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية الخاص بهذا العام، في يوم 29 من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس حيث أنه وفقاً للتوقعات النهائية لشركة سكاي بت والتي نقلتها اليوم أن يتوج ميسي بالجائزة، بينما يحل ليفاندوسكي ثانياً ولاعبنا محمد صلاح ثالثاً.

وفيما يلي التوقعات النهائية للأعلى تصويتاً:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي
2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي
3- المصري محمد صلاح
4- الإيطالي جورجينو
5- الفرنسي كريم بنزيما
6- الفرنسي نغولو كانتي
7- البرتغالي كريستيانو رونالدو
8- البلجيكي كيفن دي بروين
9- الفرنسي كيليان مبابي
10- البرازيلي نيمار
11- البلجيكي روميلو لوكاكو
12- البرتغالي برونو فرنانديش
13- النرويجي إيرلينغ هالاند
14- الإيطالي جيورجيو كيلني
15- الإنجليزي هاري كين
16- الدنماركي سيمون كاير
17- الإيطالي جانلويجي دوناروما
18- الإنجليزي رحيم سترلينغ
19- البرتغالي روبين دياش
20- الأوروغوياني لويس سواريز
21- الإنجليزي ماسون مونت
22- الإيطالي ليوناردو بونوتشي
23- الكرواتي لوكا مودريتش
24- الإسباني بيدري
25- الإنجليزي فيل فودين
26- الأرجنتيني لوتارو مارتينيز
27- الجزائري رياض محرز
28- الإيطالي نيكولو باريلا
29- لإسباني سيزار أزبيليكويتا
30- الإسباني جيرارد مورينو.

المصرى اليوم

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