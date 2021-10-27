«المصرى اليوم» أول صحيفة مصرية داخل غرفة لاعبى «ليفربول» ..صور «مو» تزين جدران «أنفيلد».. وقميصه الأعلى مبيعًا

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لا صوت يعلو فوق صوت أغنية mo salah the egyptian king، تعلو أصوات جماهير ليفربول بها مع كل لمسة للنجم المصرى محمد صلاح والذى يقدم أفضل مستوياته مع الريدز، خلال الفترة الحالية وتوّجه بهاتريك تاريخى، فى شباك مانشستر يونايتد.

«المصرى اليوم»، وعلى مدار تسعين دقيقة، كان لها جولة داخل أروقة قلعة الريدز استاد «أنفيلد»، لترصد عن قرب العلاقة القوية بين محمد صلاح وجماهير ليفربول، والارتباط الكبير باللاعب الذى صار أيقونة للنادى والجماهير.

بصحبة ضابط إنجليزى متقاعد، يدعى فيكتور، بدأت «المصرى اليوم»، من الطابق الأول للنادى حيث توجد صور مدراء النادى على الجدران، والشىء اللافت للنظر كان صور محمد صلاح المعلقة على جدران النادى وفى طرقاته، فضلا عن الصورة الكبيرة التى تتصدر واجهة النادى فوق بوابته الرئيسية، بما يعكس حفاوة إدارة النادى وتقديرها للاعب المصرى محمد صلاح

مراسل «المصري اليوم» فى جولة داخل ملعب «ليفربول»

وبينما يشرح فيكتور تاريخ النادى منذ التأسيس، تم عرض فيلم قصير مدته عشر دقائق عن أبرز البطولات التى حصل عليها النادى منذ تأسيسه، وبعدها أكملنا الجولة والتى شملت قاعة الاجتماعات وقاعة كبار الزوار، وصالة المؤتمرات الصحفية والقاعة المخصصة للقاءات الإعلامية مع اللاعبين، مرورا باستراحة اللاعبين والمسجد وغرفة تغيير الملابس وصالة الجيم، وغيرها من قاعات النادى فى أدواره الستة، وصولا لأرض الملعب، والأماكن المخصصة لرجال الإسعاف، والطاقم الفنى ودكة الاحتياط.

وبزيارة محال بيع تيشيرتات اللاعبين، علمت «المصرى اليوم» أن تيشيرت محمد صلاح يتصدر المبيعات، بما يعكس شعبيته الطاغية لدى جماهير ليفربول. ويبلغ سعر التيشيرت 85 جنيها إسترلينيا.

مراسل «المصري اليوم» فى جولة داخل ملعب «ليفربول»

وفى غرفة تغيير الملابس، اطلعت «المصرى اليوم» على دولاب محمد صلاح، والذى يضم نحو 5 أرفف مخصصة لملابس «مو» ومتعلقاته الشخصية مثل التليفون والمفاتيح وحافظة النقود وكروت البنك وخلافه، فى الرف العلوى توجد وصلة كهرباء يستخدمها فى شحن هاتفه المحمول، ويخصص الرف السفلى للحذاء، بينما يعلق تيشيرت صلاح على باب الدولاب من الخارج، بشكل مهندم ومعد لجولات الزائرين.

وفى الطابق السادس شرح فيكتور، مرشد الجولة، خطة إدارة النادى لتوسعة المدرجات خلال العامين المقبلين، بحيث تسع نحو 65 ألف متفرج.

نجم ليفربول خير سفير لسماحة الثقافة العربية والإسلامية

مراسل «المصري اليوم» فى جولة داخل ملعب «ليفربول»

أثناء رحلتى إلى نادى ليفربول، تحدثت إلى سائق التاكسى مارك ماكنزى عن مهمتى الصحفية، فوجدته متيمًا بنادى ليفربول ومن عشاق محمد صلاح، ثم قال لى إنه لديه أصدقاء مسلمون كثيرون من باكستان ودول عربية، لكن حبه لمحمد صلاح جعله يتعرف أكثر على سماحة الثقافة العربية والإسلامية.

كلمات سائق التاكسى جعلتنى أستدعى دراسة أعلنتها جامعة كامبريدج فى يونيو الماضى حول تأثير محمد صلاح على الصورة الذهنية لجماهير ليفربول عن الإسلام.

الدراسة أثبتت أن معدل الكراهية والجريمة ضد المسلمين فى مدينة ليفربول بشكل خاص وبريطانيا عامة، انخفض بنسبة كبيرة، بسبب محمد صلاح.

وقالت جامعة «كامبريدج» إن معدل الجريمة والكراهية ضد المسلمين فى مدينة ليفربول انخفض بنسبة 16٪ منذ انضمام صلاح للريدز فى عام 2017، قادمًا من نادى روما الإيطالى.

الدراسة أوضحت أن جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعى قاموا بتقليص رسائل الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين بنسبة 50٪، مقارنة بباقى مشجعى الأندية الأخرى. واستشهدت دراسة الجامعة البريطانية العريقة بما حدث خلال مباريات الفريق فى العام 2018، حينما كان المشجعون يهتفون باسم صلاح، بل هتف بعضهم قائلا: «إذا سجل صلاح أهدافًا أخرى سأكون مسلمًا أيضًا، وسأجلس فى المسجد».

وبحسب الدراسة، فإن اعتزاز صلاح بهويته الإسلامية وتقديمه صورة صحيحة عن الدين الإسلامى، جعلا المشاعر الإيجابية تجاهه تشمل معظم المسلمين فى ليفربول وبريطانيا.

«الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من «كورونا»

ضابط إنجليزى متقاعد يشرح للحضور تاريخ النادى

إدارة نادى ليفربول وضعت إشارة عن المدخل الرئيسى للنادى، لتعلن عن بيع النادى كمامات الحماية من كورونا.

النادى بذلك «يضرب 3 عصافير بحجر واحد»، حسب التعبير الدارج، فهو يساهم فى حماية جماهيره وضيوفه والحد من انتشار كورونا، ومن ناحية أخرى يضع علامة النادى على الكمامة لتصبح إعلانًا متحركًا يحمله كل من يرتدى الكمامة، ومن ناحية ثالثة يضيف موردًا ماليًّا جديدًا لصندوق النادى، حيث يبيع آلاف الكمامات وسعر الكمامة الواحدة 4 جنيهات بعد الخصم، حيث كان سعرها سابقًا 6 جنيهات إسترلينية.

«صلاح الخير».. رواتب للاجئين ودعم للأرامل والأيتام والفقراء

«الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من «كورونا»

«مو» يتبرع بالملايين للفقراء والأيتام والأرامل، ويخصص ميزانيات شهرية لدعم التعليم والصحة فى مصر وبريطانيا ودول أخرى، كما أن مؤسسة «صلاح» الخيرية تقدم رواتب شهرية للاجئين السوريين الفقراء. تبرعات «صلاح» سبقت ارتباطه بنادى ليفربول، ففى عام 2016 تبرع صلاح بنحو 5 ملايين جنيه مصرى لصندوق «تحيا مصر» الذى يمول مشروعات تنموية، كما تبرع بنحو 54 مليون جنيه مصرى، لمستشفى علاج السرطان بالقاهرة، كما تبرع بملايين الجنيهات لمستشفى فى بلده بسيون، فضلا عن بناء مدرسة ابتدائية بميزانية بلغت 17 مليون جنيه.

دولاب محمد صلاح

محمد صلاح

ماذا يحوى دولاب محمد صلاح داخل نادى ليفربول؟ سؤال قد يثير فضول كثيرين من متابعى ومشجعى صلاح.

«المصرى اليوم» دخلت غرفة تغيير الملابس ووصلت إلى المكان المخصص لمتعلقات «مو»، وهو عبارة عن دولاب صغير مكتوب عليه اسم صلاح ومكون من ضلفة بخمسة أرفف مخصصة لملابسه ومتعلقاته الشخصية مثل المفاتيح أو التليفون المحمول أو حافظة النقود والكروت البنكية وخلافه.

الرف العلوى توجد به وصلة كهرباء يستخدمها صلاح أحيانا لشحن هاتفه المحمول، أما الرف السفلى فهو مخصص للحذاء وبينهما ثلاثة أرفف للملابس، بينما تم تعليق فانلة صلاح خارج الضلفة بشكل مهندم للزائرين. ويظل المكان مفتوحًا للزائرين ولا يتم غلقه إلا فى اليوم الذى تقام به المباريات.

تمثال لـ«الفرعون المصرى» فى «توسو»

غرفة ملابس لاعبى ليفربول

مع بداية العام الماضى، بدأ متحف الشمع فى بريطانيا، والمعروف بمتحف «مدام توسو»، تجهيزاته للبدء فى تنفيذ تمثال لمحمد صلاح.

نشر الموقع الرسمى للمتحف، وقتها، تغريدة تشويقية بمناسبة البدء فى تصنيع تمثال نجم الكرة الأشهر محمد صلاح.

قبل أيام فقط، أزيح الستار عن التمثال بعد اكتمال تصميمه، إذ تكلف نحو 212 ألف دولار بعدما شارك فى تنفيذه نحو 20 فنانًا.

إدارة المتحف دعت محمد صلاح، للاحتفال بهذا الحدث وأخذ بعض الصور التذكارية مع تمثاله.

محمد صلاح

يعد التمثال هو الأول للاعب عربى فى متحف مدام توسو، لكنه الثانى بشكل عام، حيث سبقه بنحو 10 سنوات تمثال اللاعب ستيفن جيرارد لاعب ليفربول.

يعد متحف مدام توسو من أهم متاحف الشمع فى العالم، ويضم تماثيل لشخصيات عديدة من مشاهير السياسة والفن والرياضة.

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