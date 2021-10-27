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حسين لبيب ينهي أزمة الموظفين الموقوفين

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حسين لبيب ينهي أزمة الموظفين الموقوفين حسين لبيب ينهي أزمة الموظفين الموقوفين

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في تطور سريع للأحداث داخل نادي بعد أزمة حسين السمري المدير التنفيذي للنادي مع الموظفين والعاملين الذين قام بإيقافهم واحالتهم للتحقيق علي خليفة احتفالهم بعودة المجلس برئاسة مرتضي منصور، تدخل حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة واحتوي أزمة المحاميين والموظفين الموقوفين.

وقام حسين لبيب رئيس اللجنة بإلغاء قرار حسين السمري المدير التنفيذي بإيقاف بعض الموظفين واحالتهم للتحقيق وعقد لبيب جلسات مع بعض الموظفين والعاملين المتضررين من قرار حسين السمري

وعملت «المصري اليوم» من مصدر داخل النادي ان حسين لبيب انتقد حسين السمري وحذره من تصفية حسابات شخصية مع موظفين وعاملين بالنادي لا علاقة لهم بعودة مجلس مرتضي منصور من عدمه وابلغه انه دور اللجنة مؤقت لحين تسليم النادي سواء للمجلس المنتخب .

كان حسن محمد حسن محامي نادي الزمالك المعين بإدارة الشؤون القانونية والمنتدب لإدارة العقارات بالنادي وعدد من الموظفين والمحاميين قد ابدوا اندهاشهم ورفضهم لقرار إدارة التنفيذية بالنادي برئاسة حسين بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق دون سبب ووجه حق.

المصرى اليوم

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