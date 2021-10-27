الأسطورة مالديني يكشف عن مرشحه المُفضل للفوز بالكرة الذهبية

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من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021 في 29 نوفمبر في باريس. اختار المدافع الأسطوري باولو مالديني النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي كمرشح مستحق للفوز بالجائزة.

في حديثه على راديو «ماركا» الإسباني، اختار مالديني ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وليونيل ميسي كأفضل 3 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية 2021.

وقال مالديني: «أعتقد أن روبرت ليفاندوفسكي يستحق هذا العام الكرة الذهبية. يمكن أن يفوز كريم بنزيما أيضًا، لكن ليفاندوفسكي ظل مذهلاً في تسجيل الأهداف على مدار عامين. لقد حطم العديد من الأرقام القياسية بكفاءته».

أضاف: «ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي سيكونون بالتأكيد الثلاثة الأوائل. أعتقد أن ميسي لديه أفضل فرصة، وأنا شخصيا أود ليفاندوفسكي ليفوز بالجائزة».

بينما يشعر مالديني أن روبرت ليفاندوفسكي يستحق الجائزة، يتوقع الإيطالي الأسطوري أن يكون ليونيل ميسي هو الفائز المحتمل هذا العام.

المهاجمون الثلاثة - ليفاندوفسكي وميسي وبنزيما - قضوا عامًا ممتازًا وسيكون من المثير للاهتمام معرفة من توج بجائزة الكرة الذهبية الشهر المقبل.

جعل فوز ليونيل ميسي مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021 منه مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية السابعة هذا العام. لعب المايسترو الأرجنتيني دور البطولة لبلاده وحصل حتى على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

روبرت ليفاندوفسكي، من ناحية أخرى، كان ببساطة في حالة تسجيل أهداف مذهلة. حطم المهاجم البولندي جيرد مولر الرقم القياسي الطويل الأمد الذي سجل 40 هدفًا في موسم واحد من الدوري الألماني، ويمكن القول إنه ارتقى بمستواه إلى مستويات أعلى.

كان ليفاندوفسكي هو المُرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة في عام 2020. لكن مع إلغاء فرانس فوتبول العام الماضي بسبب وباء كوفيد 19، يأمل لاعب بايرن ميونيخ في الفوز بها هذا العام.

ومن بين المتنافسين الآخرين على جائزة الكرة الذهبية جورجينيو وكريم بنزيما. بنزيما هو نجم الشباك في ريال مدريد ولعب مؤخرًا دور البطولة في فوز فرنسا في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا.

ويعد جورجينيو أيضًا أحد أفضل المنافسين بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا 2020 وكأس السوبر. الحائز على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا، يتمتع الإيطالي بفرصة خارجية لإضافة جائزة الكرة الذهبية إلى خزانة الكؤوس الخاصة به.