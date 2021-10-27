أخبار عاجلة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟ -
وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة -
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

قبل مواجهة اليوم.. الأهلي والإسماعيلي.. مباريات عالقة في الذاكرة

Print
قبل مواجهة اليوم.. الأهلي والإسماعيلي.. مباريات عالقة في الذاكرة قبل مواجهة اليوم.. الأهلي والإسماعيلي.. مباريات عالقة في الذاكرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، اليوم في الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في مباراة من العيار الثقيل، في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز موسم 2021-2022.

ويستعرض المصري اليوم أبرز المواجهات المثيرة بين الفريقين في الألفية الحالية.

مواجهة ممتعة في موسم 1999-2000

التقى الفريقان في مباراة الدور الثاني في الدوري الممتاز موسم 1999-2000، ونجح الإسماعيلي في اقتناص فوز صعب بنتيجة 4-3، وأحرز أهداف الإسماعيلي، محمد بركات (هدفين)، جون أوتاكا (هدف)، خالد بيبو (هدف)، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق إبراهيم حسن (هدفين)، محمد فاروق (هدف).

مباراة لا تنسى

في مواجهة ماراثونية لا تزال عالقة في الذاكرة، ومصنفة من أفضل وأشهر مباريات الدوري الممتاز في التاريخ، أصطدم الفريقين في موسم 2001-2002، وحُسمت المباراة الأكثر إثارة بنتيجة إيجابية لكلا الفريقين 4-4، أحرز الأهداف للأهلي، أحمد بلال (هدفين)، محمد فاروق (هدفين)، بينما سجل للإسماعيلي، محمد بركات(هدف)، عمرو فهيم(هدف)، إسلام الشاطر (هدف)، عطية صابر (هدف).

رباعية إسماعلاوية

فاز الإسماعيلي على الأهلي في مباراة تاريخية بنتيجة 4-0، ضمن إطار البطولة العربية عام 2003، وأحرز الأهداف للإسماعيلي، اسلام الشاطر، سيد معوض، عبدالرحمن تراوري، محمد يونس.

سداسية أهلاوية

سحق الأهلي منافسه الإسماعيلي، بسداسية نظيفة في موسم 2004-2005، ليكرر الفوز بنتيجة 6-0 التي فعلوها في موسم 1996-1997، وأحرز اهداف الاهلي، محمد بركات (هاتريك)، محمد أبوتريكة، وعماد متعب، أسامة حسني.

المباراة الفاصلة موسم 2008-2009

تواجه الفريقان في مباراة لتحديد بطل الدوري الممتاز موسم 2008-2009، حيث يتساوى الفريقان في نفس عدد النقاط، واقتنص الأهلي الفوز بهدف وحيد برأسية الأنجولي أمادو فلافيو، ليتوج الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟

قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟

وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة

وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة

إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية

إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية

تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة» إلى 7 ديسمبر

تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة» إلى 7 ديسمبر