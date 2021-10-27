قبل مواجهة اليوم.. الأهلي والإسماعيلي.. مباريات عالقة في الذاكرة

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يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، اليوم في الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في مباراة من العيار الثقيل، في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز موسم 2021-2022.

ويستعرض المصري اليوم أبرز المواجهات المثيرة بين الفريقين في الألفية الحالية.

مواجهة ممتعة في موسم 1999-2000

التقى الفريقان في مباراة الدور الثاني في الدوري الممتاز موسم 1999-2000، ونجح الإسماعيلي في اقتناص فوز صعب بنتيجة 4-3، وأحرز أهداف الإسماعيلي، محمد بركات (هدفين)، جون أوتاكا (هدف)، خالد بيبو (هدف)، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق إبراهيم حسن (هدفين)، محمد فاروق (هدف).

مباراة لا تنسى

في مواجهة ماراثونية لا تزال عالقة في الذاكرة، ومصنفة من أفضل وأشهر مباريات الدوري الممتاز في التاريخ، أصطدم الفريقين في موسم 2001-2002، وحُسمت المباراة الأكثر إثارة بنتيجة إيجابية لكلا الفريقين 4-4، أحرز الأهداف للأهلي، أحمد بلال (هدفين)، محمد فاروق (هدفين)، بينما سجل للإسماعيلي، محمد بركات(هدف)، عمرو فهيم(هدف)، إسلام الشاطر (هدف)، عطية صابر (هدف).

رباعية إسماعلاوية

فاز الإسماعيلي على الأهلي في مباراة تاريخية بنتيجة 4-0، ضمن إطار البطولة العربية عام 2003، وأحرز الأهداف للإسماعيلي، اسلام الشاطر، سيد معوض، عبدالرحمن تراوري، محمد يونس.

سداسية أهلاوية

سحق الأهلي منافسه الإسماعيلي، بسداسية نظيفة في موسم 2004-2005، ليكرر الفوز بنتيجة 6-0 التي فعلوها في موسم 1996-1997، وأحرز اهداف الاهلي، محمد بركات (هاتريك)، محمد أبوتريكة، وعماد متعب، أسامة حسني.

المباراة الفاصلة موسم 2008-2009

تواجه الفريقان في مباراة لتحديد بطل الدوري الممتاز موسم 2008-2009، حيث يتساوى الفريقان في نفس عدد النقاط، واقتنص الأهلي الفوز بهدف وحيد برأسية الأنجولي أمادو فلافيو، ليتوج الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم.