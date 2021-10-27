اليوم.. بدء التسجيل للمشاركة في مهرجاني KO للهواة وKO PRO للمحترفين في كمال الاجسام

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بدأ اليوم الأربعاء التسجيل للمشاركة في مهرجان KO للهواة وKO PRO لمحترفي كمال الاجسام، اللتين تستضيفهما مصر وتنظمهما كوسكواد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ايام 29، 30، 31 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يستضيف مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر الحدثين، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها KO للهواة، بعدما تم تنظيم المهرجان في العام الماضي منتصف مارس 2020، بينما تنظم KO PRO للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثًا استثنائياً لأنها تقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، خاصة ان الفائزين بالمراكز الأولى في فئات: البودي بيلدينج الوزن المفتوح ووزن 212، والفيزيك والكلاسيك فيزيك يتاهل مباشرة للمشاركة في مستر أولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويصل اجمالي الجوائز المالية للفائزين في مهرجان KO PRO، ما يقرب من 60 ألف دولار ما يوازي مليون و30 ألف جنيه.

ويمنح مهرجان KO، للهواة 9بطاقات احتراف للاعبين المشاركين في المنافسات بخلاف الحصول على رعاية KO Squad للفائزين في الـ (over all winners).

ونجح إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد، في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات المحترفين لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ هذه المهرجانات بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة الجهات المختصة.

من جانبه اكد اسلام قرطام على ان تنظيم مثل هذه المهرحانات وفر الكثير من المشقة والصعاب على اللاعبين المصريين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج للحصول على بطاقات الإحتراف كخطوة أولى بالنسبة للهواة، ثم المشاركة في بطولات المحترفين املا في الفوز بها والتأهل للمشاركة في مستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد قرطام على ان كوسكواد نجحت في الحصول على حق تنظيم المهرجانات في مصر، بعد توقيع عقد مع شركة اولمبيا، وهو تعاقد يحقق العديد من الفوائد على المستوى الرياضي من ناحية، وعلى مستوى تنشيط السياحة الرياضية من ناحية أخرى، حيث يشارك في فعاليات مهرجان الهواة لاعبين من اكثر من 22 دولة، بخلاف اللاعبين الاجانب في مهرجان المحترفين KO PRO، ولجنة الحكام الرئيسية المشاركة في التحكيم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.

وأوضح مؤسس فريق كوسكواد أن الفعاليتين ستساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا في السنوات القادمة بعدما نجح فريق كوسكواد في رفع عدد الأبطال المتأهلين لأربعة أبطال في النسخة الأخيرة، بعدما شارك بيج رامي ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني.

واختتم قرطام تصريحاته قائلا:«نجحنا في تقديم دعاية جيدة لمصر في منافسات مستر اولمبيا هذا العام، واعتقد ان مهرجان KO PRO سيحظى بنجاح كبير وان شاء الله نواصل تحقيق اهدافنا في تقديم الشباب المصريين بصورة جيدة لما يمتلكونه من جينات تؤهلهم لاحتلال صدارة الترتيب في كمال الأجسام والرياضات الفردية».