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لاعبون يظهرون مع الأهلي لأول مرة في الدوري الممتاز

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لاعبون يظهرون مع الأهلي لأول مرة في الدوري الممتاز لاعبون يظهرون مع الأهلي لأول مرة في الدوري الممتاز

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يفتتح النادي الأهلي مشواره ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022، بمواجهة نظيره الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويتسضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب اللقاء، في تمام الساعة 8 مساءً.

وكان قد أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، وشهدت القائمة ظهور بعض اللاعبين لأول مرة مع الأهلي في الدوري الممتاز وعلى رأسهم المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو العائد من الإصابة، ولاعب خط الوسط الموزمبيقي لويس ميكوسوني، ولاعب الوسط أحمد عبدالقادر بعد انتهاء فترة إعارته مع سموحة، وحسام حسن مهاجم سموحة السابق والمنضم حديثًا للشياطين الحمر.

ويدخل الشياطين الحُمر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الصعود لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الحرس الجمهوري بطل النيجر في الدور التمهيدي بنتيجة 7-2 في مجموع اللقاءين.

يذكر أن آخر لقاء جمع الأهلي والإسماعيلي، الموسم الماضي، سيطر التعادل الإيجابي على المباراة بنتيجة 1-1، وكانت تلك المباراة قد ساهمت بشكل كبير في ضياع درع الدوري من الأهلي، الذي توج به نادي .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.

المصرى اليوم

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