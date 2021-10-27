بث مباشر الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري .. مشاهدة الآن

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يقدم «المصري اليوم» بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي والإسماعيلي وتغطية لحظة بلحظة للمباراة التي تقام اليوم.

ويخوض الأهلي لقاء هاما ومرتقبا أمام الإسماعيلي خلال الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الجديد موسم 2021 - 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة - مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات - أبوظبي - دبي.

ويحاول الأهلي تحقيق انطلاقة مميزة في الدوري المصري الممتاز الجديد تعويضا عن ضياع الدوري الموسم الماضي وفوز الزمالك به للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

علي لطفي في حراسة المرمى.

دفاعا- بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول - أكرم توفيق.

الوسط- عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي قفشة.

الهجوم- كهربا- محمد شريف- حسين الشحات.

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل موعد انطلاقها بحوالي ساعة.

وكانت قناة النادي الأهلي الرسمية أعلنت نقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى كواليس تدريبات الفريق وأجواء ما قبل المباراة وانفرادها بلقاءات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

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