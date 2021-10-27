دبي تستضيف مهرجان «في حب الإمارات ومصر» لأصحاب الهمم

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في إطار التعاون الدائم بين دولتي الإمارات ومصر، تنظم الامارات مهرجان لذوي الهمم بدبي لدعم ومساندة ذوي القدرات الخاصة في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وذلك في ضوء توجيهات القيادات السياسية بالدولتين،لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم أسر أصحاب الهمم.

واحتفالا باليوم العالمي لذوي الاعاقة واليوم الوطني للامارات يقام مهرجان «في حب الإمارات ومصر لاصحاب الهمم» خلال الفترة 2و3و4 ديسمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة بدبي، و بي بي سبورتس الإماراتية ويأتي ذلك على هامش معرض رياضة الامارات 50 عاما.

وتحت شعار«مهما كانت فرحتهم وسعادتهم ..وجودكم معهم يفرحهم»، أكد عبدالله مراد مدير بي بي سبورتس أن دولة الإمارات يجمعها علاقات طيبة وتاريخية مع مصر وهذه العلاقات والثقة المتبادلة بين الدولتين هي التي جعلتني ننظم هذا الحدث الدولي لمساعد اصحاب الهممم حيث تقام خلال المهرجان فاعليات رياضية وفنية وثقافة ومعارض وندوات كلها تهدف لمشاركة اصحاب الهمم بالمجتمع واسعارهم.

ومن جانبها صرحت امل مبدي-رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية- أن الدولتين مصر والإمارات تدعم ذوي القدرات الخاصة وتلبية رغباتهم ودمجهم بالمجتمع وذلك من منطلق توجيهات القيادات السياسية بالدولتين، وأشادت بدور الدولتين في تعزيز الجهود الرامية لتمكين أصحاب الهمم وذويهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأشارت إلى ان هذا المهرجان اعتمدت فقرات المتنوعه على مشاركة اصحاب الهمم بمباريات ومسابقات رياضية وفنية وثقافة تثري مهاراتهم وتدخل البهجة إلى نفوسهم من خلال تواجد مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير وقيادات البلدين إلى جانب الضيوف الكبار من بقية الدول الذين سيشرفون المهرجان رافعين شعار وجودنا معكم يسعدنا.