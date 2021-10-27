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باريس سان جيرمان يفقد جهود فيراتي 4 أسابيع.. ومبابى يصاب بعدوى

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باريس سان جيرمان يفقد جهود فيراتي 4 أسابيع.. ومبابى يصاب بعدوى باريس سان جيرمان يفقد جهود فيراتي 4 أسابيع.. ومبابى يصاب بعدوى

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تلقى فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، صدمة جديدة بعدما تأكد غياب نجم خط وسطه، الإيطالي ماركو فيراتي، عن الملاعب لأربعة أسابيع، بسبب إصابة تعرض لها في لقاء مارسيليا الأحد الماضي.

وأفاد النادي الباريسي في بيان، بأن فيراتي (28 عاما)، يعاني من إصابة في الورك الأيسر، ومن المتوقع أن يغيب لفترة 4 أسابيع اعتمادا على مدى تطور حالته.

وأصيب اللاعب الدولي الإيطالي خلال لقاء مارسليا (0-0) ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الفر نسي، ليخرج قبل نهاية الشوط الأول تاركا مكانه للسنغالي إدريسا غانا غي.

وسيخسر سان جيرمان جهود فيراتي، الذي كان سيغيب بسبب الإيقاف عن مباراة الفريق ضد ليل الجمعة المقبل، أمام لايبزيغ الألماني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سيغيب اللاعب عن العديد من المباريات المهمة محليا وقاريا لمنتخب بلاده والذي توج معه بطلا لكأس أوروبا في نسختها الأخيرة في الصيف الماضي.

في المقابل، أوضح نادي العاصمة الفرنسية أن المهاجم كيليان مبابي أصيب بعدوى في الأنف والأذن والحنجرة، و«سيتم تقييم حالته في غضون 48 ساعة».

أما بالنسبة للوافد الجديد على سان جيرمان، المدافع الإسباني سيرخيو راموس والذي لم يخض أي دقيقة مع ناديه الجديد عقب قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي، فهو يتطور بشكل جيد للغاية.

المصرى اليوم

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