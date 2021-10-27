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تعرف على تاريخ مدرب يد الأهلي الجديد بعد موافقة مجلس الإدارة على انضمامه للفريق الأول

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تعرف على تاريخ مدرب يد الأهلي الجديد بعد موافقة مجلس الإدارة على انضمامه للفريق الأول تعرف على تاريخ مدرب يد الأهلي الجديد بعد موافقة مجلس الإدارة على انضمامه للفريق الأول

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يبدأ أشرف عواض المدرب العام الجديد لفريق يد الأهلى مهام عمله اليوم بعد موافقة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على طلب جهاز كرة اليد بتولي أشرف عواض منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد برفقة طارق محروس المدير الفني.

ويحتل المارد الأحمر حاليًا المركز الثالث في قائمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 10 لقاءات والخسارة في مباراة وحيدة أمام .

وحقق الشياطين الحمر مطلع الموسم الجاري بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على وداد سمارة المغربي، فيما فشل الفريق في التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، وخسر من غريمه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 28- 27.

جدير بالذكر أن أشرف عواض هو أحد نجوم القلعة الحمراء على مدار تاريخها، قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب بدولة قطر، ثم يقرر العودة لناديه السابق.

المصرى اليوم

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