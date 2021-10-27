عمر طارق يغيب عن تدريبات السلة بالأهلي بسبب التواء الكاحل

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كشف الدكتور هيثم عاطف، طبيب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن تعرض عمر طارق لاعب الفريق للإصابة بالتواء في الكاحل وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب «رجال سلة الأهلي» أن عمر طارق سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعي لمدة تتراوح بين 5 أيام إلى أسبوع ليكون جاهزا بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، ومن ثم العودة إلى المشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وقرر الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق «رجال سلة الأهلي» استمرار التدريبات بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة القناة في إياب دور الـ16 من منافسات دوري المرتبط للمحترفين، بعد الفوز في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء بنتيجة 79-61.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لمواجهة القناة في دور الـ16 بعدما قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.

وحقق الفريق الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.