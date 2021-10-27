يد الأهلي يعود للتدريبات بدون الدوليين استعدادًا لمواجهة الطلائع بالدوري

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يعود الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الزهور في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يخوض «رجال يد الأهلي» مرانه في الرابعة عصرا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في غياب اللاعبين الدوليين.

ويبدأ «رجال يد الأهلي» التجهيز لمواجهة فريق طلائع الجيش المقرر أن تقام يوم 11 نوفمبر المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب معسكر المنتخب الوطني الحالي.

وقرر الجهاز الفني لـ« رجال يد الأهلي» تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب خلال فترة التوقف، في الوقت الذي سيخوض فيه الفريق فترة إعداد مصغرة للحفاظ على جاهزية الجميع.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزهور، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزهور وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة٢٠-١١، ثم واصل اللاعبون التألق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٤٠-٢٦