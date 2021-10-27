موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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في مواجهة يبحث فيها العملاق الملكي عن تصدر جدول الليجا ، يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء نظيره أوساسونا في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2021/2022.

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم الذي حققه على الغريم التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو على أرض كتاولنيا في ملعب كامب وهى القمة التي حسمها ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر فريق ريال سوسييداد فيما يحتل أوساسونا المركز السادس وله 18 نقطة والفوز أيضاً الليلة يمنحه صدارة جدول الترتيب.

ونتعرف في السطو التالية على كل ما يخص مباراة ريال مدريد وأوساسونا من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني عند الساعة التاسعة والنصف مساء 9:30 بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

سيتم بث مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني عبر قناة بي. إن. سبورتس 1 اتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.