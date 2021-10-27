أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا -
مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام -
مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا -
ضبط شابو بقيمة 100 ألف جنيه و سلاح وطلقات داخل سيارة في قنا -
مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا -
وزير التعليم العالي: 8 ملايين جرعة من فايزر لتطعيم طلاب الثانوي في المدارس -
تنفيذ أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بطول 4.5 كم في أسوان -
صادرات الحديد تقفز نحو 193% خلال 9 أشهر -
«قاراباغ: الطريق إلى النصر».. كتاب جديد لمستشار سفير أذربيجان في القاهرة -
يرفضون التطعيم ضد كورونا .. توقيف آلاف العاملين في مدن أمريكية وكندية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

Print
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في مواجهة يبحث فيها العملاق الملكي عن تصدر جدول الليجا ، يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء نظيره أوساسونا في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2021/2022.

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم الذي حققه على الغريم التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو على أرض كتاولنيا في ملعب كامب وهى القمة التي حسمها ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر فريق ريال سوسييداد فيما يحتل أوساسونا المركز السادس وله 18 نقطة والفوز أيضاً الليلة يمنحه صدارة جدول الترتيب.

ونتعرف في السطو التالية على كل ما يخص مباراة ريال مدريد وأوساسونا من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني عند الساعة التاسعة والنصف مساء 9:30 بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

سيتم بث مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني عبر قناة بي. إن. سبورتس 1 اتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 في حادث مروري علي طريق أسوان/ أبوسمبل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 في حادث مروري علي طريق أسوان/ أبوسمبل

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام

مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام

مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا

مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا