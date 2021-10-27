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أسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد للموسم 2021-2022 والتي أجراها الاتحاد المصرى لكرة اليد اليوم الأربعاء عن تجنب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك خوض مواجهة دور ال32 على أن يكون ظهوره الأول في دور ال 16 للبطولة.

ومن المقرر أن يواجه كوماندوز اليد في دور ال16 الفائز من فريق أكاديمية شامبيون وفريق طما يوم 5 فبراير 2022.

يذكر أن يد الزمالك كان قد توج بالسوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب النادي الأهلي.. وشارك في كأس العالم للأندية بالسعودية الشهر الحالي وأحرز المركز الخامس.