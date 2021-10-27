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يد يواجه الفائز من أكاديمية شامبيون وطما في ثمن نهائي كأس

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يد الزمالك يواجه الفائز من أكاديمية شامبيون وطما في ثمن نهائي كأس مصر يد يواجه الفائز من أكاديمية شامبيون وطما في ثمن نهائي كأس

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أسفرت قرعة كأس لكرة اليد للموسم 2021-2022 والتي أجراها الاتحاد المصرى لكرة اليد اليوم الأربعاء عن تجنب الفريق الأول لكرة اليد بنادي خوض مواجهة دور ال32 على أن يكون ظهوره الأول في دور ال 16 للبطولة.

ومن المقرر أن يواجه كوماندوز اليد في دور ال16 الفائز من فريق أكاديمية شامبيون وفريق طما يوم 5 فبراير 2022.

يذكر أن يد الزمالك كان قد توج بالسوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب النادي الأهلي.. وشارك في للأندية بالسعودية الشهر الحالي وأحرز المركز الخامس.

المصرى اليوم

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