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ليست أول مرة.. القوات الإسرائيلية تعتقل «حمارًا» في سلوان ()

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ليست أول مرة.. القوات الإسرائيلية تعتقل «حمارًا» في سلوان (فيديو) ليست أول مرة.. القوات الإسرائيلية تعتقل «حمارًا» في سلوان ()

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نشر أحمد درواشة، مراسل التلفزيون العربي في القدس، جديد صباح اليوم عبر موقع التدوين تويتر، أثار موجة من السخرية.

الفيديو المنشور، رصد قيام أحد عناصر القوات الاسرائيلية بإلقاء القبض على حماراً، دون وضوح أي أسباب لذلك، وعلق درواشة قائلاً: «اعتقال حمار في سلوان».

في شهر يوليو الماضي، كان تداول نشطاء فلسطينيون صورا لجنود إسرائيليين وهم يقتادون حمارا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل، ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

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وعام 2017، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ونقلته قناة العربية يظهر مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي حمارا يملكه شخص من بلدة #سلوان في القدس أمس الثلاثاء. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مالك الحمار بحجة عدم امتلاكه رخصة لحيازته.

وبحسب ما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، فإن طواقم بلدية القدس اقتحمت، برفقة قوات الاحتلال، منشآت حيوانية وسكنية، وحررت مخالفات لمالكيها بحجة «حيازة حيوانات دون وجود تراخيص من الدوائر الإسرائيلية».

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المصرى اليوم

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