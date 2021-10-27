الأهلي ضد الإسماعيلي .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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يواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستمر غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق عن المباريات بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: بيرسي تاو، محمد مجدي «أفشة»، لويس ميكيسوني (محمود كهربا).

خط الهجوم: محمد شريف.

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد.

خط الوسط عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق.

خط الهجوم: محمد الشامى، جاستن شونجا، شكري نجيب.