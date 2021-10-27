إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

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أصيب 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفيي المنيا وملوي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير امن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 6 أشخاص في حادثي سير، بينها انقلاب دراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي السريع، أمام قرية المحرص بمركز ملوي، نتيجة السرعة الزائدة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة .

وإصابة شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ طريق الصعيد الصحراوي الشرقي شمال البستان بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي المنيا وملوي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.