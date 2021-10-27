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أنس جابر تتقدم إلى المركز السابع عالميا في تصنيف التنس

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أنس جابر تتقدم إلى المركز السابع عالميا في تصنيف التنس أنس جابر تتقدم إلى المركز السابع عالميا في تصنيف التنس

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قفزت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، مركزًا جديدًا، في التصنيف العالمي، لتحتل المركز السابع عالميًا برصيد 3455 نقطة، وفقًا للتحديث الجديد الذي نشر أمس، والخاص بالترتيب العالمي للاعبات المحترفات.

وبهذا الترتيب الجديد، تحقق أنس أفضل ترتيب عالمي في مسيرتها، وأفضل ترتيب عربي على صعيد الرجال والسيدات في التنس.

وكانت أنس أعلنت الأحد الماضي، أنها لن تشارك في بطولة كورمايور المفتوحة للتنس، التي تقام في إيطاليا، وذلك بسبب الإصابة التي تشكو منها على مستوى مرفق اليد.

بينما تنتظر اللاعبة التونسية الترتيب النهائى (race)، المؤهل لنهائيات الجولة الختامية للسيدات، التي ستقام في جوادالاخارا الشهر المقبل.

وستكون أنس جابر في مواجهة غير مباشرة مع الإستونية أنات كونتافيت، من أجل التأهل إلى نهائيات الجولة الختامية لبطولة الأساتذة، حيث أنه في حال تتويج الإستونية بلقب بطولة كلوج التي ستفتتحها اليوم الأربعاء، فإن التأهل سيكون من نصيبها.

وإذا فشلت كونتافيت في التتويج ببطولة كلوج فإن ورقة التأهل إلى نهائيات الجولة الختامية للأساتذة ستكون من نصيب أنس جابر.

المصرى اليوم

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