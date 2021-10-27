استمرار دورة ابدأ مشروعك بالمجلس القومى للمرأة بالعريش

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم الاربعاء، دورته التدريبية«ابدأ مشروعك»، والتي تعقد بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بحضور عدد 20 متدربة من سيدات وفتيات شمال سيناء .

وأكدت إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة لشمال سيناء أن الدورة تأتى في إطار مجهودات المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا.. وفقا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أشارت إلى أن الدورة مستمرة حتى يوم ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور الدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة والاعلامية نهى رضوان عضو فرع المجلس .

وتتناول الدورة كيفية تحديد فكرة المشروع وخطوات خطة العمل في المشروع وكيفية التغلب على الظروف المحيطة وكيفية وضع دراسة الجدوى للمشروع، وكذا كيفية البدء في مشروع صغير من المنزل والتسويق له .