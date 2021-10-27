أخبار عاجلة

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور) -
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا -
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي -
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها -
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة -
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش -
«أهلها يطلبون الدعاء لها».. أشرف زكي يكشف آخر تطورات حالة الفنانة سهير البابلي -
«قلقان من حاجة أهم» .. كلوب يعلق على أزمة المصافحة مع سيميوني -
مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير) -
وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

Print
ثقافة أسيوط الجديدة تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد ثقافة أسيوط الجديدة تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة الإحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة احتفالية ثقافية فنية بذكرى نصر اكتوبر المجيد بعنوان « السلام» بمقر مدرسة الثانوية المشتركة بأسيوط الجديدة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني أعقبها كلمة ترحيبية لمديرة الموقع والتي قدمت نبذة تعريفية عن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها المكتبة، وأكدت أن المكتبة تقدم كل الدعم للمواهب الشابة، أعقبها لقاء حوارى لمحمد النجار على وتحدث عن نصر أكتوبر المجيد وأنه أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ، بجانب ملتقي أدبي قدمه الشاعر والأديب مصطفي حامد حيث قدم بعض القصائد الشعرية في عشق الوطن، تضمن بعض المربعات الأدبية في فن الواو، بجانب الإستماع إلى بعض المواهب الأدبية الشابة التي قدمت بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية.

ونفذ قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية، تضمن تنفيذ مجموعة من تابلوهات للشخصيات الكاريكاتير في شكل ساخر وبطريقة مبسطة، والجدير بالذكر أن اللقاء الأسبوعي للورشة يقام الاثنين من كل أسبوع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية