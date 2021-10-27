ثقافة أسيوط الجديدة تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة الإحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة احتفالية ثقافية فنية بذكرى نصر اكتوبر المجيد بعنوان «مصر السلام» بمقر مدرسة الثانوية المشتركة بأسيوط الجديدة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني أعقبها كلمة ترحيبية لمديرة الموقع والتي قدمت نبذة تعريفية عن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها المكتبة، وأكدت أن المكتبة تقدم كل الدعم للمواهب الشابة، أعقبها لقاء حوارى لمحمد النجار على وتحدث عن نصر أكتوبر المجيد وأنه أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ، بجانب ملتقي أدبي قدمه الشاعر والأديب مصطفي حامد حيث قدم بعض القصائد الشعرية في عشق الوطن، تضمن بعض المربعات الأدبية في فن الواو، بجانب الإستماع إلى بعض المواهب الأدبية الشابة التي قدمت بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية.

ونفذ قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية، تضمن تنفيذ مجموعة من تابلوهات للشخصيات الكاريكاتير في شكل ساخر وبطريقة مبسطة، والجدير بالذكر أن اللقاء الأسبوعي للورشة يقام الاثنين من كل أسبوع.