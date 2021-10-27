رئيس جامعة بني سويف يجري جولة مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات : شكرًا لتنفيذ مطالبنا (صور)

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أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مساء الثلاثاء، زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية بنات، للاطمئنان على توافر كافة عناصر الراحة والأمان خلال إقامتهم داخل المدينة.

ووجه الطلاب شكرهم للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على الإستجابة لمطالبهم بعد أن قاموا بعرضها خلال زيارته الماضية، حيث تم تنفيذها على الفور ومنها زيادة سرعة الإنترنت داخل المدينة، والتنوع في الطعام المقدم لهم في الوجبات على مدار اليوم.

وفتح رئيس جامعة بنى سويف حوارا مع الطلاب استمع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة والمعاملة التي يتلقوها، مطالبا جميع مشرفي المدينة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف وصالات الطعام والأنشطة، على مدار الساعة وضرورة إرتداء الكمامات والتباعد حرصاً على سلامة الطلاب.

وقال رئيس الجامعة، «أننا نعمل دائماً على توفير كل وسائل الراحة للطلاب إثناء إقامتهم بالمدينة الجامعية والتى تعد بمثابة بيتهم الثاني، وأن أولياء الأمور يطمنئون على أبنائهم أثناء تواجدهم بداخلها، ومن هنا فإن الجامعة تقع على عاتقها مسؤولية هائلة لحماية الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، مع الحفاظ على مستوي التحصيل الدراسي المطلوب».

وحرص الطلاب على تقديم التهنئة لرئيس الجامعة بعد صدور القرار الجمهوري بالتجديد لفترة ثانية، مؤكدين أن القرار أثلج صدورهم وعبروا عن فرحتهم بهذا القرار بسبب ما لمسوه من إهتمام رئيس الجامعة بهم وحرصه الدائم على الإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها على الفور دون أي تأخير.