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لماذا تومض إشارة الانعطاف بشكل متكرر وسريع؟

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لماذا تومض إشارة الانعطاف بشكل متكرر وسريع؟ لماذا تومض إشارة الانعطاف بشكل متكرر وسريع؟

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إشارة الانعطاف، هي وسيلة الاتصال الوحيدة لدي للسائقين بمن حولهم، فمن خلالها يستطيع السائق إخبار السائقين الآخرين بالاتجاه الذي يخطط للذهاب إليه.

ولإشارة الإنعطاف متوسط ​​إيقاع وميض معين في الدقيقة، لكن عندما يكون هناك خطأ، يمكن أن تزيد سرعة الوميض أو صوت النقرة. لكن ما الذي يسبب هذه الزيادة؟، تابع القراءة لتتعرف على السبب، وفقاً لـ sundevil auto

لماذا تومض إشارة الدوران بسرعة؟

يعتمد تيار الدائرة على حسابات معينة في التيار والمقاومة والجهد، وأي تغيير في أياً من هذه العناصر يمكن أن يتسبب في تغير توقيت الوميض.

تشمل الأسباب الشائعة للوميض السريع ما يلي:

1. لمبة تالفة

المصباح التالف هو السبب الأكثر شيوعًا لإشارة انعطاف سيارة غير منتظم، إذ يقطع المصباح الفاشل المقاومة في الدائرة، ويرسل تيارًا متغيرًا عبر الإشارة.

ولتحديد ما إذا كانت المصابيح الخاصة بك تالفة، اختبر كل اتجاه إشارة لمعرفة ما إذا كانت المصابيح تالفة، وتحقق من وجود ظلام أو غائم على الجزء الزجاجي من المصباح.

2. جهد كهربي غير كافٍ

تعد المفاتيح المركبة المتسخة أو التي تحتاج إلى تنظيف مؤشرات واضحة على أن الوصلات في حالة سيئة، وعلى نفس المنوال يمكن أن يتسبب الاتساخ في مشكلة وميض مؤشر الانعطاف.

3. الجهد الكهربي قليل

إذا كان هناك نقص في الجهد الكهربائي في السيارة، فمن الممكن أن يومض المؤشر بسرعة.

4. وصلات تالفة

يمكن أن تتسبب الحرارة درجات الحرارة العالية، أو الظروف البيئية الأخرى، في التآكل، أو الوصلات الغير متصلة مما يغير المقاومة وسرعة الوميض.

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