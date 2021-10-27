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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في جنوب مأرب

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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في جنوب مأرب مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في جنوب مأرب
الجيش اليمني استهدف تجمعات الميليشيا وألحق بها خسائر كبيرة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، جنوب مأرب، شمالي شرق البلاد، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن جنود الجيش، مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مكثّف لمدفعية الجيش استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد.

ونشر المركز مقطع لجانب من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في جبهات جنوب مأرب.

وشنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في عددٍ من الجبهات الغربية لمحافظة تعز.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وكذلك جبهتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز.

وأسفرت المعارك عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، شملت مصرع 6 من عناصر الميليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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