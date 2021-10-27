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الرياض.. القبض على 4 أشخاص سرقوا دراجات نارية استُخدمت في سلب المارة

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الرياض.. القبض على 4 أشخاص سرقوا دراجات نارية استُخدمت في سلب المارة الرياض.. القبض على 4 أشخاص سرقوا دراجات نارية استُخدمت في سلب المارة
اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى النيابة العامة

الرياض.. القبض على 4 أشخاص سرقوا دراجات نارية استُخدمت في سلب المارة

صرَّح أمس الثلاثاء المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ ارتكبوا جنائية، تمثلت في سرقة دراجات نارية، واستخدامها في سلب المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية