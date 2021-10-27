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مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي

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مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد

خط الوسط عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق

خط الهجوم : محمد الشامى، جاستن شونجا، شكري نجيب

المصرى اليوم

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