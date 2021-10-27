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«زي النهارده» جيرهارد شرودر مستشارا لألمانيا 27 أكتوبر 1998

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«زي النهارده» جيرهارد شرودر مستشارا لألمانيا 27 أكتوبر 1998 «زي النهارده» جيرهارد شرودر مستشارا لألمانيا 27 أكتوبر 1998

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في السابع من أبريل عام 1944 ولد المستشار جيرهارد شرودر في بلدة مسنبرج فورن لعائلة بسيطة، تتألف من خمسة أفراد، وأتم تعليمه المهنى عام 1961، وانضم للنقابات العمالية آنذاك.

وكان آنذاك لاعب كرة قدم في ناد محلى في منطقته وبين عامى 1964 و1968 أتم تعليمه الثانوى وبين عامى 1966 و1971 درس المحاماة في جامعة جوتنجن،وبين 1971 و1976 اجتازالامتحانات التي تؤهله للاشتغال بالمحاماة بممارسة وانخرط فيها بدءا من العام 1976 حتى عام 1990،حيث صار في هذا العام رئيسا لولاية ساكسونيا بعد فوز حزبه بالانتخابات هناك، ثم فاز مرة أخرى في انتخابات عام 1994ولكن بأغلبية مطلقة، واختاره حزبه لتزعم حملته الانتخابية عام 1998، وبعد 16 عاما من حكم حزب المسيحيين الديمقراطيين بزعامة هيلموت كول فاز حزب شرودر(الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى) في انتخابات ألمانيا النيابية في 1998 وأصبح شرودر مستشار ألمانيا الجديد«زي النهارده» في 27 أكتوبر 1998، وبسبب عدم تمكن الحزب من الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات،اضطر شرودرإلى الدخول في حكومة ائتلاف مع حزب الخضر وهو الحزب الذي وصل لأول مرة في تاريخه المعاصر إلى سدة الحكم في ألمانيا، وكانت أهم التحديات التي واجهت حكومة شرودر الأولى هي نسبة البطالة العالية والكسادالاقتصادى في البلاد، فضلا عن عبء إعادة بناء الجزء الشرقى من ألمانيا (ألمانيا الشرقية سابقا)، وقد دعمت حكومته بقوة نمو الاتحاد الأوروبى، كما عارضت التدخل العسكرى الأمريكى في العراق، وركزت على الحل السلمى للمشكلة.وفى انتخابات 2005 احتل حزب شرودر (الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى) المرتبة الثانية بنسبة 34.2% بعد الحزب المنافس حزب الديمقراطيين المسيحيين بزعامةأنجيلا ميركل الذي حصل على نسبة35.1% في نتيجة فاجأت الكثيرين وخالفت التوقعات وبعد مفاوضات مضنية مع الحزب المنافس حزب الديمقراطيين المسيحيين بزعامة أنجيلا ميركل قرر الحزبان الدخول في حكومة ائتلاف بدون شرودر وتحت رئاسة ميركل وتسلمت ميركل المستشارية كأول مستشارة لألمانيا في 22 نوفمبر 2005. وأعلن شرودر اعتزاله الحياة السياسية وتفرغه للعمل من جديد كمحام ولكتابة مذكراته التي صدرت لاحقا والتى حملت عنوان (قرارات- حياتى في السياسة)، والتى تضمنت نقداً لاذعا لسياسات الرئيس الأمريكى بوش والمستشارة ميركل.

المصرى اليوم

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