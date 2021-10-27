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أشرف قاسم ينتقد علاء والونش .. ويؤكد: فتوح أفضل من عبد الشافي

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أشرف قاسم ينتقد علاء والونش .. ويؤكد: فتوح أفضل من عبد الشافي أشرف قاسم ينتقد علاء والونش .. ويؤكد: فتوح أفضل من عبد الشافي

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انتقد أشرف قاسم مدافع السابق، محمود الونش ومحمود علاء، مدافعا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب الأداء الذي ظهر عليه الثنائي خلال مباراة انبي، في مسابقة الدوري.

وكان الزمالك حقق الفوز على انبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية : «الونش وعلاء، ظهرا في مباراة انبي بمستوى أقل من مباراتي توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال افريقيا»، مضيفًا:«لاعبو انبي ضغطوا على مدافعا الزمالك وتسببوا في ارتكابهما العديد من الأخطاء، خاصة أن لديهم سرعات كبيرة وقوة بدنية».

ووجه أشرف قاسم، رسالة إلى محمود علاء، قائلا :«العب الكرة السهلة، ولا تحتفظ بالكرة في قدمك كثيرًا لأنك بذلك مُعرض لارتكاب الأخطاء وتسهل من مهمة المهاجم».

وأشار : «أرى أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر سيعود للتشكيل الأساسي في المباراة المقبلة، فهو في الفترة الحالية أفضل من عبدالشافي، حيث يقدم مستوى مميز سواء مع الزمالك أو الوطني».

المصرى اليوم

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