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شوبير يوجه رسالة هامة إلى موسيماني بشأن محمد محمود

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شوبير يوجه رسالة هامة إلى موسيماني بشأن محمد محمود شوبير يوجه رسالة هامة إلى موسيماني بشأن محمد محمود

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وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة هامة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعدما استبعد محمد محمود، صانع ألعاب الفريق، من مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية : «في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، كانت فرصة العمر لموسيماني، الدفع باللاعب محمد محمود، خاصة أن الفريق الأحمر كان متقدمًا بخمسة أهداف مقابل هدف، ويتبقى 20 دقيقة على انتهاء المباراة».
وتابع :«محمد محمود، بعيدًا عن الملاعب منذ أكثر من موسمين، فكانت فرصة للمشاركة اللاعب في المباراة، خاصة لصعوبة مشاركته في مباراة الإسماعيلي».

وأكمل :«أتمنى من موسيماني، أن يهتم بتلك الأمور في المستقبل، لأنها تفرق نفسيًا مع اللاعبين».

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