أخبار عاجلة

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً -
"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

النقض تخفف عقوبة المتهمين بقتل امرأة حامل في المنيا

Print
النقض تخفف عقوبة المتهمين بقتل امرأة حامل في المنيا النقض تخفف عقوبة المتهمين بقتل امرأة حامل في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، على نص حكم محكمة النقض بتخيف حكم الإعدام على متهم بقتل سيدة وإسقاط جنينها في المنيا للسجن المؤبد، واستبدال عقوبة السجن المشدّد 5 سنوات بالسجن 3 سنوات.

وجاء بمنطوق حكم «النقض»: «معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد (25 عامًا) ومصادرة السلام والذخيرة المضبوطين بحوزته، وتأييد عقوبة السجن 3 سنوات للمتهمين الآخرين بالقضية وتغريم كلا منهما 5 آلاف جنائية مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية».

وكانت محكمة جنايات المنيا، عاقبت المتهم الأول بـ«الإعدام» شنقًا، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن 5 سنوات في القضية، وطعن المتهمون الـ3 على حكم «الجنايات» أمام «النقض».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور)

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور)

وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا

وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا

وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها

محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها