النقض تخفف عقوبة المتهمين بقتل امرأة حامل في المنيا

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حصلت «المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، على نص حكم محكمة النقض بتخيف حكم الإعدام على متهم بقتل سيدة وإسقاط جنينها في المنيا للسجن المؤبد، واستبدال عقوبة السجن المشدّد 5 سنوات بالسجن 3 سنوات.

وجاء بمنطوق حكم «النقض»: «معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد (25 عامًا) ومصادرة السلام والذخيرة المضبوطين بحوزته، وتأييد عقوبة السجن 3 سنوات للمتهمين الآخرين بالقضية وتغريم كلا منهما 5 آلاف جنائية مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية».

وكانت محكمة جنايات المنيا، عاقبت المتهم الأول بـ«الإعدام» شنقًا، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن 5 سنوات في القضية، وطعن المتهمون الـ3 على حكم «الجنايات» أمام «النقض».