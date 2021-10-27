حبس ربة منزل وعاطلين لإتهامها باستدراج وقتل شابين وإلقاء جثتهما في الأراضي الزراعية

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قررت النيابة العامة بدكرنس في محافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، حبس ثلاثة من المتهمين بينهما سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل شابين من ابناء محافظة الشرقية بعدما اسندرجته السيدة لمسكنها بمدية دكرنس للصالح بعدما اختلفا مع بعضهما البعض بسبب عدم دفع أحد المجنى عليهما قيمة اقامة علاقة غير شرعية.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور عدد من الأهالي على جثتين لشخصين بين عزبتى العوضى ومرشاق على طريق دكرنس- شربين .

وانتقل ضباط مباحث دكرنس إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثتين بهما طعنات متفرقة بالجسم ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الجثتين لشخصين أبناء عم من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أحدهما يُدعى «محمود. م. م»، 35 سنة، ونجل عمه ويُدعى «عمر.. م»، 20 سنة، وبهما طعنات متفرقة في الجسم.

وأكد شهود عيان أن عدد من فلاحى الأراضي الزراعية فوجئوا أثناء توجههم إلى أراضيهم بالعثور على جثتين لشابين ملقاه على الأرض على جانب الطريق الترابى الملاصق لأراضيهم وبفحصهما تبين وفاتهما ووجود طعنات متفرقة بجسدهما وتم ابلاغ الشرطة .

وتمكن ضباط مباحث الجمالية ومراجعة كاميرا المراقبة أن الشابين كان يستقلان دراجة نارية، وبتتبع خط سيرهما أمكن تحديد أماكن تواجدهم، وأشارت التحريات أن وراء مقتلهما سيدة تدعى «اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادى وكانت تربطها علاقة غير شرعية مع أحد الشابين المجنى عليهما ونشب خلاف بينهما وتعدى عليها بالضرب في محافظة الشرقية، فقررت الإنتقام منه واستدرجته لمنزلها بمدينة دكرنس بحجة أنها تقيم حفلة وأنها ستراضيه وستعيد العلاقة بينهما ولكنه حضر ومعه ابن عمه، ووجد أن السيدة تتربص به ومعها ثلاثة شباب وهم «إسلام.ط»، وشقيقه «محمود.ط»، وصديقهما «عبده.ع.ع»، وجميعهما من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر، ونشبت مشاجرة بين المجنى عليهما، والثلاثة الآخرين انتهت بمقتلهما وقام الشباب بمعاونة السيدة بنقلهما في سيارة ميكروباص بإلقائهما في مكان العثور عليهما على طريق ترابى بجوار الأراضى الزراعية.

وتمكنت قوات الشرطة بالدقهلية من ضبط المتهمين الثلاثة قبل هروبهم، بينما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث وتحويلها إلى مستشفى ميدانى لمواجهة كورونا .