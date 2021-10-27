«إنتى ممكن تجمدي بويضاتك» .. رد غير متوقع من أمينة خليل على لميس الحديدي

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أجابت الفنانة أمينة خليل على سؤال الإعلامية لميس الحديدي وهو : «إنتي ممكن تجمدي بويضاتك»، لترد قائلة :«اه أنا مع فكرة تجميد البويضات في حالة تأخر الزواج، ومش شايفة أنها حاجة غلط».

وأضافت أثناء لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON: «أنا متفهمة ممكن يبقى في ناس مش فاهمة الفكرة، لكن العلم وصلنا إن احنا نعمل حاجة زي دي يبقى ليه لا».

كانت الفنانة أمينة خليل، أثارت الجدل بعدما ظهرت، على «الريد كاربت» في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، برفقة تامر هاشم نجم فرقة كايروكي، مما أثار التساؤلات، خاصة بعد فسخ أمينة خطبتها قبل عدة أشهر.