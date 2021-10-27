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وائل القباني يوجه رسالة لإدارة بشأن كارتيرون

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وائل القباني يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن كارتيرون وائل القباني يوجه رسالة لإدارة بشأن كارتيرون

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وجه وائل القباني مدافع السابق، رسالة نارية إلى مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«يجب على مسؤولي الزمالك أن يقوموا بتعيين مدربًا عامًا من أبناء النادي، في الجهاز المعاون لكارتيرون».

وأضاف : «لا بد أن يتم تعيين أحد أبناء الزمالك في الجهاز المعاون لكارتيرون وعدم الرضوخ لطلب المدرب الفرنسي، وذلك ليكون حلقة الوصل بين الادارة واللاعبين والجهاز الفني»، مضيفًا: «المدرب العام، الذي سيتم تعيينه يجب أن يكون لديه خبرات كبيرة».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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