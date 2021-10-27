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وجه وائل القباني مدافع الزمالك السابق، رسالة نارية إلى مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«يجب على مسؤولي الزمالك أن يقوموا بتعيين مدربًا عامًا من أبناء النادي، في الجهاز المعاون لكارتيرون».

وأضاف : «لا بد أن يتم تعيين أحد أبناء الزمالك في الجهاز المعاون لكارتيرون وعدم الرضوخ لطلب المدرب الفرنسي، وذلك ليكون حلقة الوصل بين الادارة واللاعبين والجهاز الفني»، مضيفًا: «المدرب العام، الذي سيتم تعيينه يجب أن يكون لديه خبرات كبيرة».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.