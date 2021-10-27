العثور على طفلة رضيعة عمر يوم وسط الأراضي الزراعية في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أحد أهالي قرية «المعالوه» التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية على طفلة رضيعة عمر يوم ملقاه في وسط أرض زراعية خارج القرية، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بعثور أحد الأهالي بقرية المعالوه دائرة المركز على طفلة رضيعة ملقاة وسط الأرض الزراعية خارج القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وتبين من الفحص أن الرضيعة بعمر يوم ومربوطة الحبل السري، وتم نقلها لمستشفى تمي الأمديد لتوقيع الكشف الطبي ورعايتها صحيا لحين صدور قرار من النيابة العامة، بعد تحرير المحضر اللازم.

وأكد شهود عيان أن الطفلة تم العثور عليها بكامل ملابسها وتم وضعها على الأرض وسط المزروعات وبدأت في الصراخ من الجوع وسمع صوتها أحد الأهالي وأبلغ بعثوره عليها وتم نقلها إلى المستشفى لرعايتها.

وقررت النيابة العامة إيداع الرضيعة دار رعاية للأيتام بمركز السنبلاوين ومخاطبة مكتب صحة تمي الأمديد لعمل اللازم واختيار اسم للطفلة لاستخراج شهادة ميلاد خاصه بها، وكلفت مباحث مركز تمي الأمديد بعمل التحريات اللازمة حول تحديد أهلية الطفلة.