حتى ديسمبر.. قانون جديد بمد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد عموميات الهيئات الرياضية

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القـانون رقـم 148 لسنـة 2021 بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

وينص القانون على أنه استثناءً من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021، طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك عن العام المالي 2021/2020.

ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.