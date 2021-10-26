وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

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ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية بتعليم قنا، التي تضم في عضويتها الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، ومنال عبدالوهاب، وكيل مديرية التعليم، وصابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية، والدكتور أشرف كمال، مدير عام التأمين الصحي، وأشرف موريس، مدير إدارة التغذية المدرسية بمديرية التربية والتعليم.

إجتماع لجنة التغذية المدرسية بقنا

وأكد مدير تعليم قنا، أنه تم تخصيص 4 ملايين جنيه من ميزانية المديرية لتغذية تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة سواء وجبات جافة أو مطهية بحسب امكانيات كل مدرسة بعد اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة وتحت إشراف دقيق من مديرية الشؤون الصحية .

إجتماع لجنة التغذية المدرسية بقنا

وذكر أنه تم الانتهاء من تشكيل أعضاء لجان التغذية بالمدارس المستهدفة تمهيداً لبدء استلام التغذية من مسئولي شركة سايلو فودز اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر، كما يتم ترحيل مشرفي التغذية من المراحل الثانوية والإعدادية إلى المرحلة الابتدائية لاستلام التغذية ولخبرتهم في استيفاء الاذون ومستندات الصرف وارسالها مجمعة كل اسبوعين إلى المديرية تحت إشراف التوجيه المالي والإداري .