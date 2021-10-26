«الأكشن كلمة السر».. تعرف على قائمة أفلام موسم نصف السنة

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تستعد السينما المصرية خلال الفترة المقبلة لاستقبال 4 أفلام في دور العرض، حيث أعلن عدد من المنتجين عن انتهاء تصوير أعمالهم السينمائية واعلن البعض عن طرحها في دور العرض خلال الفترة المقبلة أو بالموسم المقبل بإجازة نصف العام.

وتستقبل السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل عدد كبير من الأفلام الجاهزة للطرح في دور العرض ووصل عددهم لـ 4 أفلام من الممكن طرحها في شهر ديسمبر قبل طرحها عبر المنصات الالكترونية.

من جانبها، بدأت الشركات المنتجة للأفلام التي تقرر عرضها في موسم رأس السنة ومنتصف العام 2021، في طرح الدعاية الخاصة بأعمالها. ومن الملاحظ سيطرة الأفلام الاكشن على الموسم وستكون لها الكلمة العليا في شباك التذاكر وترصد «المصري اليوم» الافلام المشاركة بدور العرض خلال الفترة المقبلة بموسم نصف العام الدراسي.

وسيكون الأربعة أفلام هم «أهل لكهف» والذي طرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الدعائي للعمل تمهيدًا لطرحة في السينمات خلال الأيام المقبلة من إخراج عمرو عرفة والذي استغرق تصويره عدة أسابيع، وحاز على موافقة الأزهر قبل تقديمه.

زحام أمام السينمات ثانى أيام العيد - صورة أرشيفية

نشر الفنان أحمد السقا صورة من فيلمه المنتظر «العنكبوت» - صورة أرشيفية

الفيلم يدور حول قصة «أهل الكهف»والتي ذكرت في القرآن الكريم والتي تمثل بعث البشر بعد مرور سنوات كثيرة استغرقوها في النوم ليجدوا أنفسهم في زمن جديد وهو من بطولة الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومصطفي فهمي ومحمد ممدوح وصبري فواز وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة

فيلم «الجريمة» بطولة أحمد عز

كما أعلن المنتج هشام عبدالخالق، إنّ فيلم «الجريمة»، للفنان أحمد عز، دخل مرحلة المونتاج، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انتهاء التصويره منه بشكلٍ كامل، موضحا أنّه من المُقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، نهاية العام الجاري.

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة ويشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

نشر الفنان أحمد السقا صورة من كواليس تصوير فيلم «العنكبوت» - صورة أرشيفية

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا

بينما يعود الفنان أحمد السقا إلى شاشات السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم «العنكبوت»، حيث أعلن اثناء تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أن من المقرر طرح الفيلم خلال موسم نصف العام الدراسي

فيلم «العنكبوت» يشارك في بطولته منى زكي وظافر العابدين، وشيماء سيف، وزكى فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

الفنان أحمد عز - صورة أرشيفية

فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل

كما كشف المنتج أحمد السبكي، اليوم الثلاثاء، عن البوستر الرسمي وموعد طرح فيلم «المحكمة» بطولة الفنانة غادة عادل، موضحا أن قصة العمل تدور حول قضية حقيقية وواقعية ومن المقرر طرحه 24/11 المقبل .

وتدور أحداثه فيلم «المحكمة» حول عدد من القضايا الواقعية التي نعشها في مجتمعنا، الفيلم بطولة غادة عادل ومحمود عبدالمغني وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله ونجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح وأحمد داش، تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.