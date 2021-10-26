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أوروبا: تداعيات خطيرة إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه في السودان

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أوروبا: تداعيات خطيرة إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه في السودان أوروبا: تداعيات خطيرة إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه في السودان

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هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية للسودان في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى المدنية فورا.

وفي تصريح باسم الدول الأعضاء في التكتل (27 دولة)، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل «تلك المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان» بأنها «غير مقبولة».

وحذر بوريل: «إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي» للسودان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تعليق مساعداتها للسودان، على خلفية اعتقال العسكريين مسؤولين مدنيين في الحكومة.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تأخذ بعين الاعتبار «المخاوف المشروعة» بشأن عملية الانتقال في السودان، وقررت تعليق تقديم المساعدات من المخصصات الطارئة بقيمة 700 مليون دولار.

المصرى اليوم

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