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رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ

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رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ

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قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لابد من معرفة مبررات فرض حالة الطوارئ حتى ندرك أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ.

وأضاف مرعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «ten»، أن هناك ظروفا معينة اضطرّت الرئيس عبدالفتاح لفرض حالة الطوارئ، وهو ما تعرضت له البلد من خطر دائم بسبب الإرهاب، وما أدى إليه من وقف التنمية سواء تنمية البنية التحتية أو التنمية البشرية.

وأكد أن حالات الطوارئ ثلاث مراحل المرحلة الأولى تحدث ظروف معينة أو اخطار دائمة تتعرض لها البلاد، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ ينحى القانون العادي جانبًا، ويطبق قواعد، وإجراءات استثنائية تلائم مواجهة الخطر، وتابع:« في الفترة الماضية تعرضت للارهاب الاسود الذي اتى على الأخضر واليابس ودمر التنمية في مصر».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي هو أول من نبه العالم اجمع إلى خطورة الإرهاب على التنمية، ودعا جميع الدول إلى التكاتف والتعاون فيما بينها للقضاء على الإرهاب الأسود.

المصرى اليوم

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